Terremoto in Russia, scossa 5.1 registrata in Kamchatka

Il sisma ha colpito la costa orientale della Kamchatka nel primo pomeriggio di mercoledì 14 luglio (03:34 UTC) ad una profondità di 10 chilometri. 14.07.2021, Sputnik Italia

Un terremoto è stato registrato nell'estremo oriente della Russia mercoledì pomeriggio. La scossa di magnitudo 5.1 ha colpito la costa orientale della penisola della Kamchatka, a 126 chilometri dalla città di Petropavlovsk-Kamchatsky alle 14.34 del 14 luglio orario locale (03.34 UTC), secondo i dati del portale Volcano Discovery. L'epicentro del sisma è stato localizzato in mare, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. La Kamchatka si trova in una zona sismicamente attiva conosciuta come l'Anello di Fuoco e soffre regolarmente di terremoti. La costa orientale della penisola si trova lungo il confine di tre placche tettoniche - le placche di Okhotsk, del Pacifico e del Nord America - con le ultime due che si spostano verso la prima, aumentando così l'attività sismica nella regione.

