https://it.sputniknews.com/20210714/semestre-di-ripresa-per-boeing-duplicate-le-consegne-di-aerei-commerciali-12128954.html

Semestre di ripresa per Boeing: duplicate le consegne di aerei commerciali

Semestre di ripresa per Boeing: duplicate le consegne di aerei commerciali

Le consegne di aerei commerciali della società americana Boeing Co. nella prima metà del 2021 risultano essere più che raddoppiate rispetto allo stesso periodo... 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T07:47+0200

2021-07-14T07:47+0200

2021-07-14T07:47+0200

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/149/22/1492201_0:94:1024:670_1920x0_80_0_0_ba0dedd032d16c88bd675575302b3c17.jpg

Dal comunicato si apprende che sono cresciute in particolar modo le consegne del modello Boeing 737: dai 9 ai 113. Quest’ultimo è stato l'unico modello che ha registrato un aumento ma, allo stesso tempo, ha garantito il salto nelle consegne di aerei commerciali della compagnia nel primo semestre del 2021. Le consegne del Boeing 777 sono scese dai 36 ai 14 veicoli, mentre il Boeing 787 è rimasto al livello dell'anno precedente con 14 unità, le consegne del modello di aeromobile Boeing 767 sono scese dai 14 ai 13. Secondo i risultati del secondo trimestre, Boeing ha consegnato 79 aerei commerciali, 4 volte in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sono stati consegnati 50 aeromobili del modello Boeing 737 (rispetto a 4), mentre le consegne del Boeing 777 sono scese ai 8 dai 10 e quelle del Boeing 787 sono aumentate ai 12 dai 7.Il colosso aeronautico statunitense osserva che quest'anno consegnerà meno della metà di aerei del modello 787 presenti nel deposito e taglierà la produzione degli 787 ai cinque aerei al mese per via di un difetto di fabbricazione.Boeing produce una vasta gamma di velivoli civili e militari, nonché sviluppa programmi spaziali. Boeing ha due grandi divisioni: Boeing Commercial Airplanes, che si occupa del settore civile, e Integrated Defense Systems, che gestisce programmi spaziali e militari.

https://it.sputniknews.com/20210205/inizio-2021-nero-per-airbus-zero-ordini-ricevuti-nel-mese-di-gennaio-10095579.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia