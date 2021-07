Secondo l'OMS il mondo è all'inizio della terza ondata del COVID-19

"La scorsa settimana è stata la quarta settimana consecutiva in cui il tasso d'incidenza delle infezioni da COVID-19 nel mondo è stato in aumento, con una crescita del numero di casi in tutte le regioni dell'OMS tranne una. Dopo 10 settimane di decrescita, è in aumento anche il tasso di mortalità", ha affermato il direttore generale dell'OMS.