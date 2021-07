https://it.sputniknews.com/20210714/regno-unito-pronto-a-lavorare-con-talebani-se-saliranno-al-potere-in-afghanistan-12135548.html

Regno Unito pronto a lavorare con Talebani se saliranno al potere in Afghanistan

Regno Unito pronto a lavorare con Talebani se saliranno al potere in Afghanistan

Le milizie dei talebani, dopo la decisione di ritirare le truppe della coalizione, hanno riconquistato ampi territori dell'Afghanistan e mirano a Kabul. 14.07.2021, Sputnik Italia

Il Regno Unito è pronto a lavorare con i talebani* qualora riprendessero il controllo dell'Afghanistan. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa britannico Ben Wallace in un'intervista al Daily Telegraph. Tuttavia, ha proseguito Wallace, le relazioni potrebbero essere riviste in caso di violazioni dei diritti umani. L'appello per la paceWallace ha lanciato un appello affinché i talebani e il presidente afghano, Ashraf Ghani, lavorino insieme per portare stabilità nel Paese dopo decenni di conflitto. "Devi essere un partner per la pace altrimenti rischi l'isolamento", ha osservato. Il ministro, tuttavia, ritiene controversa la prospettiva di relazioni del Regno Unito con un eventuale governo talebano. Le trattative per la pace tra le forze governative e i gruppi ribelli erano iniziate l'anno scorso con i negoziati di Doha. Dopo l'annuncio del ritiro delle forze di coalizione, però, le milizie hanno lanciato una controffensiva che li ha portati a riconquistare ampi territori dell'Afghanistan, nonostante le operazioni di disimpegno delle truppe americane siano ancora in corso. Dirigenti talebani hanno affermato la scorsa settimana di avere sotto controllo l'85% del territorio afghano. Le milizie, adesso, starebbero preparando un'offensiva per prendere Kabul. *I talebani sono un'organizzazione terroristica dichiarata fuori legge in Russia e in altri Paesi

EBM Prima i talebani (frazione enorme del popolo afghano) erano considerati terroristi mentre oggi tutti cercano di collaborare con loro. (doppio gioco). Talebani da 20 anni che lottano per la liberazione della loro terra afghana con appoggio del popolo afghano. USA E NATO quindi hanno perso in terra afghana lasciando solo caos e distruzione altro che portare democrazia, liberare Afghanistan da un governo guidato da talebani (pensiero di 20 anni fa). 0

Snowstorm Il risultato di 42 anni di interferenze occidentali... A simili idioti criminali va ricordato instancabilmente che l'Armata Russa era andata in Afghanistan per distruggere i terroristi... 0

