https://it.sputniknews.com/20210714/rapporto-invalsi-uno-studente-su-due-esce-dalla-scuola-senza-competenze-di-base-12142407.html

Prove Invalsi, uno studente su due esce dalla scuola senza competenze base

Prove Invalsi, uno studente su due esce dalla scuola senza competenze base

Le materie "bestia nera" degli studenti sono italiano, matematica, e la prova di ascolto di inglese. 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T16:24+0200

2021-07-14T16:24+0200

2021-07-14T17:02+0200

scuola

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/25/16/251699_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e29d8472077d2ae72befe1b3f13a7e41.gif

Il 9,5% dei giovani tra i 18 e i 19 anni, pari a 40.000 studenti, escono dalle scuole senza competenze e quindi completamente impreparati.E' questo il dato preoccupante che emerge dal Rapporto Invalsi, relativo alla dispersione implicita, ovvero il numero di studenti che, pur non abbandonando formalmente la scuola, escono dagli istituti senza le competenze fondamentali, con il forte rischio di avere prospettive di inserimento non dissimili da coloro che invece non hanno terminato la scuola secondaria di secondo grado.Ad influire negativamente sui risultati dei discenti, stando alle rilevazioni, sarebbe stata in grande misure la Didattica a Distanza, o DAD, che avrebbe fatto compiere diversi passi indietro anche a Regioni dove negli scorsi anni si era ridotto il gap sul livello di preparazione degli studenti, come la Puglia.I datiSecondo il Rapporto Invalsi, alle scuole medie il 39% degli studenti non ha raggiunto risultati adeguati in italiano, un dato che sale addirittura al 45% per la matematica e raggiunge livelli maggiori per le superiori, dove si attesta rispettivamente al 44% e al 51%.La soglia minima delle competenze in italiano non viene raggiunta da oltre la metà degli studenti in molte regioni del sud: Campania e Calabria 64%, Puglia 59%, Sicilia 57%, Sardegna 53%, Abruzzo 50%.Sorte peggiore per quanto riguarda la matematica: in Campania il 73% degli studenti è sotto il livello minimo di competenza, in Sicilia 70%, 69% Puglia. Sensibilmente meglio le scuole elementari i cui dati restano sostanzialmente invariati se confrontati a quelli del 2019, sebbene anche per la primaria si riscontri un dislivello nei risultati raccolti dai discenti su base geografica, con minor profitto riscontrato nelle Regioni meridionali.Dispersione implicita in aumento al Sud A rendere ancora più preoccupante il quadro per il Sud Italia, è il dato relativo alla dispersione implicita scolastica per le Regioni del Mezzogiorno.In alcune di esse, tale indice ha superato ampiamente valori a due cifre (Calabria 22,4%, Campania 20,1%, Sicilia 16,5%, Puglia 16,2%, Sardegna 15,2%, Basilicata 10,8%, Abruzzo 10,2%), un fenomeno particolarmente significativo poiché nelle stesse regioni anche il numero di dispersi espliciti, ovvero coloro che hanno abbandonato la scuola prima del diploma, è considerevolmente più alto della media nazionale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scuola, italia