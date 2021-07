https://it.sputniknews.com/20210714/rai-camera-e-senato-eleggono-i-consiglieri-del-cda-malumori-in-m5s-e-centrodestra-12146442.html

Rai, Camera e Senato eleggono i consiglieri del Cda. Malumori in M5S e centrodestra

Rai, Camera e Senato eleggono i consiglieri del Cda. Malumori in M5S e centrodestra

Passano De Biasio (Lega), Di Majo (M5S), Agnes (Fi) e Bria (Pd). Resta escluso il candidato di Fdi. 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T23:09+0200

2021-07-14T23:09+0200

2021-07-14T23:09+0200

lega

fratelli d'italia

pd

camera

m5s

rai

forza italia

senato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0e/10005505_0:145:1400:933_1920x0_80_0_0_e66d8f410b80f7c9e7ef5ddeadfa6524.jpg

Si delinea il Consiglio di amministrazione della Rai. Oggi Camera e Senato hanno votato per i quattro consiglieri, due per camera, scelti dalla politica. Ma, nonostante le votazioni siano state precedute da lunghe trattative, ci sono stati malumori sia nel Movimento 5 Stelle che nel centrodestra, dove Lega e Forza Italia si sono coalizzate per i loro due candidati, uno per ramo del Parlamento, escludendo il nome di Fratelli d’Italia, Giampaolo Rossi.I nomi sceltiL'Aula del Senato ha eletto Igor De Biasio, in quota Lega, e Alessandro Di Majo, scelto dai vertici M5S. Con 259 presenti e altrettanti votanti, De Biasio ha ottenuto 102 voti, Di Majo 78, Rossi 20.Alla Camera, invece, il Carroccio e Fi hanno unito le forze per eleggere Simona Agnes, indicata dagli azzurri con 161 voti. Francesca Bria, candidata Pd, è stata votata per l’asse Pd-M5S-Leu con 162 voti.I malumori nel M5S"Le indicazioni dei membri della Vigilanza sono state completamente ignorate", hanno fatto sapere i deputati pentastellati, criticando il metodo scelto per la designazione dei consiglieri.Il nome di Di Majo, infatti, era stato bocciato dalla maggioranza dei commissari grillini in Vigilanza Rai ma è stato imposto dai vertici.Domani l’assemblea dei sociIl lavoro per i nuovi consiglieri inizia già domani quando si svolgerà l’assemblea dei soci che era stata rinviata lunedì.L’assemblea dovrà approvare il bilancio e la proposta di nomina di Carlo Fuortes ad amministratore delegato della Rai. Il ticket con la presidente Marinella Soldi sarà approvato in Consiglio dei ministri nel pomeriggio.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

lega, fratelli d'italia, pd, camera, m5s, rai, forza italia, senato