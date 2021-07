https://it.sputniknews.com/20210714/papa-francesco-dimesso-dal-policlinico-gemelli-12137169.html

Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli

Papa Francesco dimesso dal Policlinico Gemelli

Come riferito dall'agenzia AFP, il Sommo Pontefice ha lasciato questa mattina il Policlinico Gemelli dopo 10 giorni di degenza post operatoria. 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T11:08+0200

2021-07-14T11:08+0200

2021-07-14T11:16+0200

papa francesco

italia

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099015_0:0:1893:1066_1920x0_80_0_0_dd777da5026de25fad3aa3555e00850c.jpg

Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato lo scorso 4 luglio per un intervento chirurgico al colon, durato circa 3 ore.In seguito, il Pontefice era stato trasferito al decimo piano del Policlinico, nella "stanza dei Papi", che ospitò anche Karol Wojtila, dove ha trascorso una degenza di dieci giorni.Domenica scorsa, l'11 luglio, il Papa si era poi affacciato dal piccolo balcone della stanza di ospedale posta al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma, papa Francesco per recitare l’Angelus.Ieri è stato reso noto che Francesco si recherà alla 26° Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) a Glasgow in programma a novembre.

2021

