Pakistan, ordigno artigianale esplode su un autobus: almeno 10 morti

Tra le vittime dell'attentato, avvenuto in una regione non distante dal confine afghano, anche quattro cittadini cinesi. 14.07.2021, Sputnik Italia

Almeno dieci persone, tra cui quattro cittadini cinesi, sono state uccise mentre molte altre hanno riportato delle ferite in seguito ad un esplosione avvenuta a bordo di un autobus nel Kohistan, in Pakistan.Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il veicolo stava viaggiando verso la città di Dassu, quando è avvenuta la terribile deflagrazione.Sul posto sono immediatamente state inviate diverse volanti di polizia, oltre ai soccorsi, che sono riusciti ad estrarre diversi passeggeri ancora vivi dai rottami del mezzo.La regione in cui si è verificato l'attentato si trova a poche centinaia di chilometri dalla capitale Islamabad, e ad una distanza relativamente breve rispetto al confine afghano.Proprio in queste zone, negli scorsi anni si erano verificati diversi attacchi da parte delle milizie talebane* attive al confine tra Pakistan e Afghanistan.*I talebani sono un'organizzazione terroristica dichiarata fuori legge in Russia e in altri Paesi

