https://it.sputniknews.com/20210714/olimpiadi-preoccupa-laumento-dei-contagi-a-tokyo-oltre-1100-nuovi-casi-12139384.html

Olimpiadi, preoccupa l'aumento dei contagi a Tokyo: oltre 1.100 nuovi casi

Olimpiadi, preoccupa l'aumento dei contagi a Tokyo: oltre 1.100 nuovi casi

Si tratta della cifra più alta registrata nel Paese del Sol Levane negli ultimi due mesi. 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T14:05+0200

2021-07-14T14:05+0200

2021-07-14T14:05+0200

olimpiadi 2020

tokyo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/12124080_0:383:2911:2020_1920x0_80_0_0_be20b571fd96ca835cf8837bd219ceec.jpg

Tornano a crescere i casi di contagio da COVID-19 a Tokyo, ad appena nove giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, prevista per il 23.Stando ai dati presentati oggi dalle autorità sanitarie locali, sono 1.149 i nuovi positivi riscontrati nella capitale nipponica, superando così la soglia dei 1.000 contagi per la prima volta negli ultimi due mesi.A preoccupare è soprattutto il fatto che la nuova impennata a dispetto delle misure draconiane adottate dal governo locale, che ha imposto per la quarta volta lo stato di emergenza.Bach (CIO): "Le Olimpiadi saranno sicure"Nonostante le remore dell'opinione pubblica, che ha espresso dubbi circa la possibilità di disputare i Giochi a causa dell'alto numero di casi di infezione, il numero uno del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, ha ribadito che le Olimpiadi si svolgeranno in piena sicurezzaNel corso di un incontro con il premier nipponico, Suga Yoshihide, Bach ha quindi sottolineato che "l'85% degli atleti e degli addetti ai lavori che vivranno nel Villaggio Olimpico e quasi il cento per cento dei membri del Cio e del personale del Cio sono vaccinati o immuni", così come "la percentuale di rappresentanti dei media internazionali vaccinati è compresa tra il 70% e l'80%".I Giochi Olimpici di TokyoLe Olimpiadi estive di Tokyo erano inizialmente previste per il 2020, ma sono state rinviate nella primavera dello scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. I Giochi sono attualmente programmati per questa estate, dal 23 luglio all'8 agosto.A causa del COVID-19, il governo giapponese ha deciso di tenere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo senza spettatori stranieri. A causa delle ultime restrizioni, l'accesso alle manifestazioni sportive sarà vietato anche agli spettatori locali.

https://it.sputniknews.com/20210713/presidente-del-cio-per-errore-ringrazia-gli-organizzatori-cinesi-delle-olimpiadi-12125058.html

tokyo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

olimpiadi 2020, tokyo