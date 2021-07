https://it.sputniknews.com/20210714/milionario-australiano-multato-dopo-aver-lasciato-sidney-in-uno-yacht-violate-norme-anti-contagio-12133209.html

Milionario australiano multato dopo aver lasciato Sidney in uno yacht: violate norme anti-contagio

Milionario australiano multato dopo aver lasciato Sidney in uno yacht: violate norme anti-contagio

Il milionario australiano e tre suoi compagni sono stati multati dalla polizia per 16.000 dollari per esser partiti in uno super-yacht da Sydney, che sta... 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T09:31+0200

2021-07-14T09:31+0200

2021-07-14T09:31+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/12133164_0:158:3037:1866_1920x0_80_0_0_7e357d07daf5e62296c14ca3750a5aa5.jpg

Il fondatore e ceo della compagnia ATOMOS, quarantaquattrenne Jeromy Young, è arrivato sullo yacht Dreamtime del valore di 4 milioni di dollari a Gold Coast la settimana scorsa. Come osservato dal portale, il 7 luglio, Young insieme a suo assistente personale, skipper, e meccanico dello yacht hanno presentato le "informazioni mendaci" nelle loro dichiarazioni sul luogo da cui sono arrivati a Gold Coast.Ognuno sullo yacht Dreamtime è stato multato di 4.003 dollari e poi messo in quarantena in un albergo. La menzogna dei marinai è venuta a galla grazie a una telecamera di sicurezza nel porto di Sydney che ha ripreso lo yacht del milionario prima che approdasse a Gold Coast.Subito dopo l'arrivo Young e la sua squadra si sono diretti a Brisbane per una partita di rugby contro la squadra nazionale francese. Young e i suoi assistenti hanno assistito alla partita in mezzo a 17.000 spettatori al Suncorp Stadium. Fortunatamente, i test hanno dimostrato che tutti e quattro non erano positivi al coronavirus.Come osserva il portale, non è il primo caso di fermo di uno yacht in provenienza da aree a rischio di infezione da COVID-19 nello stato del Queensland.

https://it.sputniknews.com/20210628/australia-allarme-variante-delta-5-mln-in-quarantena-a-sidney-per-nuovo-focolaio-11922747.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo