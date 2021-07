https://it.sputniknews.com/20210714/mafia-a-palermo-blitz-contro-il-clan-torretta-11-misure-cautelari-12134254.html

Mafia, a Palermo blitz contro il clan Torretta: 11 misure cautelari

Le indagini degli inquirenti hanno messo in luce un legame diretto tra la famiglia torrettese e cosa nostra. 14.07.2021, Sputnik Italia

palermo

mafia

italia

In queste ore i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito undici misure cautelari su delega della locale Dda, a carico di altrettante persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione di tipo mafioso, detenzione di stupefacenti, favoreggiamento personale e tentata estorsione con l’aggravante del metodo mafioso.Come riporta il Giornale di Sicilia, per 9 dei fermati è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per uno gli arresti domiciliari, mentre all'ultimo è stato imposto l'obbligo di firma.Tra di loro anche Raffaele Di Maggio, figlio dello storico esponente mafioso Giuseppe, detto “Piddu i Raffaele”, deceduto nel gennaio 2019.L'indagine, condotta dal Nucleo Investigativo dei carabinieri di Palermo e coordinata da un pool di magistrati diretti dal procuratore aggiunto Salvatore De Luca, ha messo in luce il legame del clan con esponenti di spicco di “cosa nostra” statunitense capace di condizionare, attraverso propri emissari, gli assetti criminali torrettesi.

nikita Ma quanto costa al sistema stato contenere la mafia??? Ma lasciate il sud che se la tenga, visto che ci convive da secoli! 0

palermo

