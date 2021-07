https://it.sputniknews.com/20210714/lorsacchiotto-e-il-micione-le-mascotte-della-nazionale-russa-ai-giochi-olimpici-di-tokyo-2020-12144382.html

L'orsacchiotto e il micione, le mascotte della nazionale russa ai giochi olimpici di Tokyo 2020

Il Comitato Olimpico Russo ha mostrato le mascotte animate della squadra nazionale ai giochi olimpici di Tokyo: si tratta di orsacchiotto e micione. 14.07.2021, Sputnik Italia

L'orsacchiotto e il micione sono le mascotte della squadra russa. Sono diversi, ognuno ha il suo carattere e la sua opinione su tutto ciò che accade intorno a loro, come spiega il Comitato Olimpico Russo. Quest’ultimo ha aggiunto che l'orsacchiotto è allegro e socievole, ama scherzare e il micione, al contrario, è serio e profondo. In precedenza, il ministro dello sport della Federazione russa Oleg Matytsin ha riferito che gli olimpionici russi non hanno avuto un umore moralmente depresso a causa della mancanza di simboli nazionali alle Olimpiadi.

