https://it.sputniknews.com/20210714/la-salma-del-generale-delle-guerre-napoleoniche-gudin-arriva-in-francia-12130403.html

La salma del generale delle guerre napoleoniche Gudin arriva in Francia

La salma del generale delle guerre napoleoniche Gudin arriva in Francia

La bara con i resti di uno dei più stretti soci di Napoleone, il generale Cesar Charles-Etienne Gudin, è stata trasferita in aereo da Mosca all'aeroporto... 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T08:16+0200

2021-07-14T08:16+0200

2021-07-14T08:16+0200

scienza e tech

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/12129940_0:78:2047:1229_1920x0_80_0_0_8a4deeb5f5d669d057af7fc8b51d5642.jpg

L'aereo con i resti del generale è partito da un aeroporto di Mosca stamattina."Come mi hanno detto gli organizzatori, l'aereo è atterrato", ha affermato il capo del dipartimento della Cultura dell'Ambasciata russa in Francia Natalia Khantsevich, che si trova all'aeroporto di Le-Bourget.All'aeroporto si terrà una cerimonia d'onore.I resti del generale Gudin sono stati identificati in estate del 2019 durante gli scavi nel Giardino Lopatinsky, nella città russa di Smolensk. La cerimonia di sepoltura si doveva tenere lo scorso autunno, ma è stata rinviata.La sorte del generaleCharles-Étienne César Gudin de La Sablonnière fu comandante della 3ª divisione della Grande Armata e combatté le guerre della terza e quarta coalizione tra il 1805 ed il 1807.Divenne in seguito conte del Primo Impero francese nel 1808 e fu nominato governatore del castello di Fontainebleau l'anno seguente. Fu colpito nel corso della battaglia di Valutino, nel 1812, e morì tre giorni dopo di cancrena.Gli scaviLa spedizione archeologica a Smolensk è stata organizzata nell'ambito di un progetto che si svolge sotto il patrocinio del forum franco-russo "Dialogo di Trianon", fondato su iniziativa dei presidenti di Russia e Francia, Vladimir Putin ed Emmanuel Macron. Gli organizzatori della spedizione sono state la Fondazione per lo sviluppo delle iniziative storiche russo-francesi, l'Accademia russa delle scienze e la Società storico-militare russa (RVIO).

https://it.sputniknews.com/20191109/russia-trovato-corpo-di-un-generale-napoleonico-con-una-sola-gamba-8272059.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scienza e tech, mondo