Il W20, G20 delle donne a Roma: “Rimettere al centro del cambiamento le donne”

Il secondo giorno di incontri per focalizzare le urgenze e gli impegni da consegnare ai leader dei 20 Paesi più potenti del mondo per una parità di genere... 14.07.2021, Sputnik Italia

La tre giorni di incontri e discussioni del Women20 (W20) l'engagement Group ufficiale del G20 composto da donne rappresentanti dei venti paesi più industrializzati è giunta alla sua seconda giornata e domani si concluderà consegnando ai leader del G20 le richieste indispensabili per raggiungere una vera parità di genere che rimetta al centro del cambiamento e del futuro le donne.Linda Laura Sabbadini W20 Chair, ha spiegato che è necessario creare una "roadmap per l'uguaglianza", soprattutto dopo la pandemia che ha avuto un impatto duro sul mondo femminile, sul lavoro e sull’istruzione, anche per le bambine. Ma pur essendo pilastro le statistiche internazionali fotografano la diseguaglianza crescente tra uomini e donne: queste ultime hanno il 24% in più di possibilità di perdere il lavoro.Il focus sulla violenzaOltre alla parità di genere al W20 si è discusso anche dei femminicidi: sul fronte della violenza sulle donne c’è un problema "di applicazione delle leggi ed anche culturale", ha detto la ministra del Sud Mara Carfagna.L'Italia è un Paese dotato di buone leggi" e l'Italia è "riuscita a fare passi in avanti importantisul fronte delle leggi contro la violenza", “le leggi ci sono e vanno applicate bene".E la ministra ha postato su Twitter un messaggio in cui parla dello "sguardo carico di pregiudizio di alcuni uomini verso le donne", che "fa ridere: sono dei dinosauri in via d'estinzione". Von der Leyen: basta scegliere tra maternità e carrieraIl messaggio che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha voluto riservare al W20 è stato istituzionale ma anche molto personale.L’Ue, proprio nel mandato di von der Leyen, ha l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale tra uomini e donne del 50% entro il 2030.E la presidente dell’esecutivo Ue ha promesso di portare questo impegno anche al tavolo del G20 di ottobre in cui probabilmente sarà l’unica donna: “Non potrebbe esserci un promemoria migliore di quanto sia ancora lunga la strada verso la parità di genere”.

