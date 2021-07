https://it.sputniknews.com/20210714/i-talebani-affermano-di-aver-conquistato-uno-dei-piu-importanti-valichi-di-frontiera-con-il-12135718.html

I talebani affermano di aver conquistato uno dei più importanti valichi di frontiera con il Pakistan

I talebani hanno annunciato stamane di aver preso il controllo del valico di frontiera internazionale del Wesh con il Pakistan. 14.07.2021, Sputnik Italia

Il valico di frontiera Wesh-Chaman è uno dei principali valichi di frontiera internazionali tra Afghanistan e Pakistan. Collega Quetta, a sud, capoluogo e maggiore centro della provincia del Belucistan in Pakistan, con Kandahar, a nord, la seconda città dell'Afghanistan per importanza e capoluogo dell'omonima provincia.Almeno 70mila persone attraversano ogni giorno questo confine per attività commerciali pendolari.Nel frattempo, la France Presse ha riferito, citando una fonte della sicurezza pakistana, che al valico è stata issata la bandiera dei talebani.Si ritiene che i talebani stiano avanzando in varie parti del Paese mentre le forze armate statunitensi e i loro alleati stanno lasciando la nazione. Secondo diversi rapporti, fino all'80% del territorio afghano sarebbe già caduto sotto il controllo dei talebani.Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che le forze americane hanno raggiunto i loro obiettivi, rilevando che le truppe termineranno ufficialmente il ritiro dalla loro missione entro il 31 agosto. Ha aggiunto che solo gli afghani stessi possono decidere il futuro del loro paese.* organizzazione terroristica bandita in Russia

