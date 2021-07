https://it.sputniknews.com/20210714/green-pass-sileri-facciamo-subito-come-macron-assurdo-isolare-i-vaccinati-12136044.html

Green Pass, Sileri: "Facciamo subito come Macron, assurdo isolare i vaccinati"

Green Pass, Sileri: "Facciamo subito come Macron, assurdo isolare i vaccinati"

Il green pass obbligatorio sembra una valida alternativa alle chiusure, in vista della diffusione della variante Delta. Dopo Figliuolo, anche il... 14.07.2021, Sputnik Italia

A partire da agosto, in Francia il green pass sarà obbligatorio per entrare in bar o ristoranti, prendere treni o assistere a concerti e manifestazioni pubbliche. Intervistato dal Messaggero, il sottosegretario alla Salute si è detto favorevole a questa misura, ritenendola un'alternativa preferibile a chiudere in casa chi è vaccinato. Sileri immagina un'applicazione più soft rispetto a quella disposta da Emmanuel Macron, almeno allo stato attuale, con un livello dei contagi in risalita ma ancora basso. "Il Green pass, sia chiaro, da noi non deve servire per bar e ristoranti, salvo che i nostri contagi non dovessero raggiungere numeri simili a quelli britannici. A quel punto no alle chiusure, ma Green pass, per tutto, ristoranti compresi, così non sei costretto a chiudere. In sintesi: il Green pass due mesi fa era un mezzo per riaprire prima, quando Italia era gialla o arancione. Oggi è un mezzo per non tornare indietro quando i contagi saranno più elevati", ha osservato. In caso di diffusione della variante Delta il green pass consentirebbe di partecipare a eventi, riaprire le discoteche, i teatri, mantenere bar e ristoranti aperti. Inoltre chi è vaccinato con entrambe le dosi potrebbe evitare la quarantena in caso di contatto con positivo, spiega il sottosegretario.Secondo Sileri un uguale trattamento per vaccinati, sottoposti a stesse regole e restrizioni, potrebbe essere un incentivo a non vaccinarsi. L'annuncio di Macron sull'obbligatorietà del green pass, invece, ha provocato in un solo giorno il boom di prenotazioni per le vaccinazioni. Il Green Pass in Francia In Francia a partire dal 21 luglio il green pass sarà richiesto alle manifestazioni di cultura, concerti, recite, festival. Ad agosto diventerà necessario in bar, ristoranti, centri commerciali, ospedali, case di riposo, nonché su aerei, treni ed autobus a lunga percorrenza. Il "lasciapassare sanitario" dovrà essere presentato da tutti i visitatori che hanno compiuto i 12 anni.

