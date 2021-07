https://it.sputniknews.com/20210714/euro-2020-prefetto-roma-sfilata-dellitalia-su-bus-scoperto-non-era-autorizzata-12135848.html

Euro 2020, Prefetto Roma: "Sfilata dell'Italia su bus scoperto non era autorizzata"

Euro 2020, Prefetto Roma: "Sfilata dell'Italia su bus scoperto non era autorizzata"

Il prefetto della Capitale ha puntato il dito contro la Figc, che avrebbe gestito in maniera poco trasparente la situazione, non adempiendo agli accordi presi... 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T10:49+0200

2021-07-14T10:49+0200

2021-07-14T10:49+0200

euro 2020

roma

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12119999_0:0:1688:951_1920x0_80_0_0_9a1aea40fd1505d027752676145a4921.jpg

La prefettura di Roma non aveva autorizzato lo svolgimento della sfilata con autobus scoperto per le strade di Roma dell'Italia campione d'Europa. A rivelarlo è stato lo stesso prefetto della Capitale, Matteo Piantedosi, che al Corriere della Sera ha espresso rammarico per quanto accaduto lo scorso 12 luglio.Piantedosi ha rivelato che, in previsione di una possibile vittoria degli Azzurri, venerdì scorso si era svolta una riunione con la Figc per decidere le modalità di festeggiamento:"Venerdì scorso abbiamo convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza. Io avevo concordato la linea con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e con il capo della polizia Lamberto Giannini. La riunione era proprio per decidere che cosa fare e per questo abbiamo coinvolto direttamente anche la Figc che chiedeva di consentire agli atleti della Nazionale di fare un giro per Roma su un autobus scoperto, ma è stato spiegato chiaramente che non era possibile e che non potevamo autorizzarli", ha chiarito.Delle indicazioni che sono state contravvenute, nel momento in cui i vincitori di Wembley, usciti da Palazzo Chigi dove erano stati ricevuti dal premier Draghi, sono saliti a bordo di un autobus scoperto, dando il via al proprio giro trionfale per le strade cittadineL'11 luglio la nazionale italiana di calcio ha riportato la vittoria ai campionati Europei, superando l'Inghilterra con il punteggio di 4-3 dopo i calci di rigore.

https://it.sputniknews.com/20210713/euro-2020-tifosi-inglesi-lanciano-petizione-per-ripetere-la-finale-di-wembley--12122411.html

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

euro 2020, roma, italia