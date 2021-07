https://it.sputniknews.com/20210714/esodo-estivo-2021-quali-sono-i-giorni-bollino-rosso-e-nero-da-evitare-a-luglio-e-agosto-12146269.html

Esodo estivo 2021: quali sono i giorni bollino rosso e nero da evitare a luglio e agosto

Viabilità Italia ha comunicato le date da bollino giallo e rosso per coloro che viaggeranno in autostrada durante i periodi di luglio ed agosto. Alcune date... 14.07.2021, Sputnik Italia

Per coloro che si metteranno in autostrada a luglio ed agosto per raggiungere le destinazioni vacanziere, il Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità ha segnalato le date che vedranno il bollino giallo, quello rosso e nel peggiore dei casi quello nero.Viabilità per luglio 2021Per quanto riguarda il mese di luglio, le date segnalate da Viabilità Italia sono:Viabilità per agosto 2021Nel mese di agosto invece, secondo le ipotesi sono queste le date da tenere sotto osservazione:

