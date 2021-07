https://it.sputniknews.com/20210714/delegato-russo-in-afghanistan-conseguenze-per-i-talebani-se-compromettono-la-sicurezza-regionale-12136210.html

Delegato russo in Afghanistan: conseguenze per i talebani se compromettono la sicurezza regionale

L'inviato speciale del presidente russo per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, ha riferito in un'intervista Sputnik che qualsiasi tentativo del movimento talebano* di minare la sicurezza in Asia centrale porterebbe a gravi conseguenze."Stiamo monitorando da vicino la situazione [in Afghanistan, ndr]. Ma quando i talebani vedranno che qualsiasi tentativo di minare la sicurezza dei nostri alleati in Asia centrale porterà a grandi perdite per loro, inizieranno a comportarsi bene", ha detto Kabulov.Il diplomatico ha osservato che non ci si dovrebbe aspettare seri negoziati tra il governo e i talebani prima della caduta.La via per il futuroSecondo il funzionario, l'unico modo per le parti in guerra di uscire dallo stallo politico e porre fine alla violenza è quello di formare un governo di transizione.L'inviato ha proseguito affermando che il governo afghano e i talebani devono mettersi al tavolo e concordare un organo di transizione che non venga eletto ma piuttosto oggetto di un accordo tra le due parti. Tale autorità, secondo Kabulov, dovrebbe esistere per un periodo compreso tra i due e i tre anni."È importante che non ci sia vuoto di potere, nessun caos nel paese, c'è bisogno di un'autorità congiunta che ponga fine alle ostilità e inizi a risolvere i problemi prima di procedere con la determinazione finale del futuro dell'Afghanistan e della futura forma di governo . Devono riportare l'ordine nel Paese e risolvere i problemi dell'integrazione dei talebani nella società", ha affermato il diplomatico.Le nuove tensioni in AfghanistanL'Afghanistan sta assistendo ad un'escalation di violenza da quando gli Stati Uniti e i suoi alleati della NATO hanno iniziato il ritiro delle truppe dal Paese, in conformità con un accordo tra Washington e il movimento stesso, firmato nel febbraio 2020 a Doha.I militanti, con le loro recenti offensive, hanno guadagnato terreno in tutto il paese, con almeno tre punti di attraversamento verso i vicini Uzbekistan, Tagikistan e Iran che sono caduti sotto il loro controllo.*I talebani sono un'organizzazione terroristica bandita in Russia ed in altri Paesi

