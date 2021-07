https://it.sputniknews.com/20210714/ddl-zan-il-senato-boccia-le-sospensive-per-un-voto-136-si-e-135-no-12137395.html

Ddl Zan, Senato boccia sospensive per un voto. Salvini: "Legge morta se PD non dialoga"

Come riferisce l'agenzia Ansa, il Senato della Repubblica ha bocciato la proposta di sospensive al Ddl Zan con 136 voti a favore e 135 contrari. 14.07.2021, Sputnik Italia

La proposta di sospendere l'esame in Aula del Ddl Zan, presentata da Forza Italia e dalla Lega, è stata votata questa mattina al Senato, dove i lavori sono iniziati intorno alle 9:30.Le votazioni hanno visto il sì prevalere per un solo voto, con 136 favorevoli a fronte di 135 contrari.In totale erano tre le proposte di questione sospensiva: la prima, presentata dal senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo, ribadiva la necessità di "non abdicare alla funzione parlamentare che consiste nel legiferare componendo interessi opposti" e esortava a correggere "un errore" commesso dalla Camera nella stesura della legge.Nella seconda, illustrata da Lucio Malan, anche lui senatore di FI, richiamava il concetto di "libertà religiosa" e chiedeva la sospensione dell'esame del Ddl per consentire le intese previste dai Patti Lateranensi, come riportato nell'articolo 7 della Costituzione.L'ultima, avanzata dal presidente dei senatori della Lega, Massimiliano Romeo, puntava invece sul fatto che sul Ddl Zan avessero sollevato dei dubbi anche "femministe e donne del Pd" e chiedeva il rinvio al 27 luglio dell'esame del Ddl per trovare un accordo politico. Salvini: "Se Letta e PD non ascoltano la legge è morta"Durissimo, in seguito alla bocciatura delle sospensive, il commento del leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha minacciato di bloccare la legge qualora il PD e il suo segretario, Enrico Letta, dovessero rifiutare ogni forma di dialogo:Oggi intanto, fino alle ore 20, è prevista in Aula la discussione generale del provvedimento Zan.

