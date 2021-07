https://it.sputniknews.com/20210714/ddl-zan-boschi-il-pd-che-conoscevo-avrebbe-preferito-un-compromesso-per-approvare-la-legge-12136415.html

Ddl Zan, Boschi: “Il Pd che conoscevo avrebbe preferito un compromesso per approvare la legge”

Ddl Zan, Boschi: “Il Pd che conoscevo avrebbe preferito un compromesso per approvare la legge”

Secondo la capogruppo di Italia Viva alla Camera c’è ancora spazio per trovare un accordo e fare approvare il testo al Senato. 14.07.2021, Sputnik Italia

Maria Elena Boschi lancia un nuovo appello al Partito democratico per trovare un’intesa ed evitare che il ddl Zan venga affossato al Senato da franchi tiratori e voti segreti.Per la capogruppo di Italia Viva alla Camera “ci sono ancora giorni utili per trovare un buon compromesso. Non sprechiamoli”, prosegue nell'intervista.Il compromesso possibilePer Boschi, dopo aver evitato che il testo sull’omotransfobia tornasse in Commissione Giustizia, adesso bisogna ragionare su alcune modifiche da approvare in Aula per salvare il testo.Secondo la deputata in questo modo si otterrebbe la stessa tutela del ddl Zan originale per tutti superando le obiezioni di altre forze politiche.La deputata Iv ricorda che il suo partito non chiederà il voto segreto, perché “le nostre battaglie le facciamo a viso aperto” e garantisce che il testo sarà votato comunque dal suo partito, ma teme i dubbiosi di Pd e M5S.Boschi poi alza l’asticella: “Se la legge non passa per una scelta ideologica di Letta questo serve ai sondaggi del Pd ma non all’Italia”.

