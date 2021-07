https://it.sputniknews.com/20210714/covid-immunologo-le-foche-quarta-ondata-evitabile-con-i-vaccini--12136726.html

"L'aumento dei contagi non è necessariamente il preludio a una nuova ondata, in quanto la quasi totalità dei nuovi positivi non richiedono il ricovero in ospedale". Così ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera il professore Francesco Le Foche, immunologo clinico dell’università Sapienza.In tutta Europa, non solo in Italia, la curva epidemiologica ha ripreso a salire, spinta dalla diffusione della variante Delta, la mutazione più contagiosa che sta gradualmente diventando dominante. Per l'immunologo, tuttavia, è "giusto essere allertati" ma bisogna guardare quello che sta succedendo in Regno Unito "un modello che ispira ottimismo". Le Foche trova emblematico che le autorità britanniche siano riuscite a far giocare una finale a stadio pieno a Wembley in sicurezza dove, sottolinea, "sono entrati solo gli immunizzati".L'esempio negativo, invece, è il Giappone, dove le Olimpiadi si terranno a porte chiuse perché appena il 15% della popolazione è vaccinata. Il clima estivo unito alle vaccinazioni sfavorirà una nuova ondata, secondo l'immunologo. Resta, invece, la preoccupazione per la riapertura delle scuole. A settembre si dovrà arrivare "immunizzando gli adolescenti e il personale scolastico al completo", conclude.La vaccinazione in ItaliaIl numero delle dosi somministrate in Italia si avvicina a 60 milioni. Secondo quanto riportato da Aifa sono in tutto 58.789.899 le dosi di vaccino anticovid inoculate, pari al 92,4% di quelle ricevute. Le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono 24.801.699, il 45,92% della platea.

