https://it.sputniknews.com/20210714/covid-australia-estende-il-lockdown-a-sidney-fino-al-30-luglio-12134415.html

Covid, Australia estende il lockdown a Sidney fino al 30 luglio

Covid, Australia estende il lockdown a Sidney fino al 30 luglio

Le autorità australiane sono state costrette a ripristinare a fine giugno blocco e restrizioni per la diffusione della variante Delta. Ma dopo tre settimane di... 14.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-14T09:24+0200

2021-07-14T09:24+0200

2021-07-14T09:24+0200

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10541578_0:40:1281:760_1920x0_80_0_0_a42740592956b27e997e4051cbaa5af4.jpg

Il lockdown imposto il 26 giugno a Sidney non è riuscito a spegnere quello che era diventato il maggiore focolaio di variante Delta in Australia. Le autorità estenderanno il blocco per almeno altre due settimane. Tre settimane di restrizioni non sono bastate a fermare i contagi, che anzi nelle ultime 24 ore sono aumentati con 97 nuovi casi. Di queste, almeno 24 hanno avuto contatti mentre erano positivi, quindi si attende un aumento dei contagi. Il primo ministro del Nuovo Galles del Sud, Gladys Berejiklian, ritiene che il blocco dovrà restare almeno fino al 30 luglio. "Vogliamo uscire da questo blocco il prima possibile - ha specificato - ed è per questo che abbiamo queste misure in atto".Le misure verranno tolte quando il numero dei casi si avvicinerà allo zero. Il focolaio di Covid-19 esploso a giugno ha provocato 900 casi e due morti, i primi del 2021. Preoccupazione anche nello Stato di Vittoria per un positivo che ha assistito ad una partita in uno stadio, provocando l'isolamento di centinaia di persone. Intanto crescono i ricoveri nel Nuovo Galles del Sud, con 71 pazienti Covid-19 in ospedale. Venti di questi sono in terapia intensiva, tra cui un ventenne e due trentenni. Le chiusure immediate, la rapida tracciabilità dei contatti e le rigide regole di isolamento sociale hanno consentito all'Australia di mantenere i numeri di COVID-19 inferiori rispetto a molti altri Paesi sviluppati, con poco più di 31.300 casi e 912 decessi. Ma quella che sembrava una vittoria sulla pandemia, in realtà era solo una tregua che si è rotta con la diffusione della variante Delta.

https://it.sputniknews.com/20201101/australia-zero-contagi-nelle-ultime-24-ore-e-la-prima-volta-in-cinque-mesi-9718685.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

coronavirus nel mondo