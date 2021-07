https://it.sputniknews.com/20210714/covid-70-passeggeri-in-isolamento-anche-con-green-pass-per-9-positivi-su-volo-malta-pescara-12143471.html

Covid, 70 passeggeri in isolamento anche con Green Pass per 9 positivi su volo Malta-Pescara

Covid, 70 passeggeri in isolamento anche con Green Pass per 9 positivi su volo Malta-Pescara

Le misure di restrizione all'aeroporto di Pescara sono scattate anche per i passeggeri immunizzati che saranno sottoposti a 14 giorni di isolamento fiduciario... 14.07.2021

2021-07-14T17:04+0200

2021-07-14T17:04+0200

2021-07-14T17:04+0200

Isolamento fiduciario per tutti i 70 passeggeri del volo Malta-Pescara, per 9 passeggeri positivi al coronavirus. Le misure sono scattate per dopo i test all'arrivo nello scalo abruzzese, a cui si sono sottoposti 65 passeggeri. In 5 hanno rifiutato il tampone perché in possesso di Green Pass. Anche loro dovranno restare 14 giorni in isolamento.La task force per l'emergenza della regione Abruzzo ha infatti deciso deciso di estendere il provvedimento a tutti i passeggeri del volo. Per precauzione tutti i passeggeri, vaccinati e non, devono sottoporsi all'isolamento fiduciari, perché ritenuti a stretto contatto. I nove positivi sono per lo più giovani asintomatici o paucisintomatici. La regione ha disposto i test in ingresso all'aeroporto di Pescara per tutti i passeggeri dei voli provenienti da Spagna, Portogallo e Malta. I tamponi sono previsti anche per chi arriva dalla Gran Bretagna. In Abruzzo ci sono stati in totale 75.237 casi di Covid-19 e 2.512 decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 42 nuovi positivi. In totale nella regione sono state somministrate 1.287.511 dosi di vaccino, il 92,7% del totale di dosi ricevute.

