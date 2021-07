https://it.sputniknews.com/20210714/come-i-narcos-latinoamericani-a-oristano-pusher-lancia-la-droga-da-un-aereo-12137016.html

Come i narcos latinoamericani, a Oristano pusher lancia la droga da un aereo

Il responsabile è stato arrestato dai Carabinieri, che da alcuni mesi indagavano sulla vicenda. 14.07.2021, Sputnik Italia

Potrebbe essere la sceneggiatura per un film sul narcotraffico in sudamerica, ed invece è accaduto davvero ad Oristano.Secondo le indagini degli inquirenti, un italiano avrebbe utilizzato la medesima tecnica dei narcos latinoamericani, lanciando un carico di cocaina da un aereo per farla arrivare in Sardegna, ma è stato poi rintracciato dai Carabinieri che lo hanno arrestato.L'ordinanza di custodia cautelare è stata disposta per i reato di traffico di stupefacenti, con una tecnica utilizzata per la prima volta in Regione.Nella giornata di ieri la polizia spagnola aveva arrestato 4 persone, accusate di aver trasportato degli stupefacenti in Spagna dal Marocco utilizzando dei droni.

