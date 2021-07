https://it.sputniknews.com/20210714/caccia-russo-su-27-scorta-un-aereo-da-ricognizione-degli-usa-sul-mar-nero-12143795.html

Caccia russo Su-27 scorta un aereo da ricognizione degli USA sul Mar Nero

Un caccia Su-27 è stato fatto decollare per scortare sulle acque del Mar Nero un aereo da ricognizione RC-135 dell'aeronautica americana, il confine russo non... 14.07.2021, Sputnik Italia

Un comunicato del Centro afferma che i dispositivi di controllo dello spazio aereo russo hanno rilevato un obiettivo aereo in avvicinamento al confine russo sulle acque internazionali del Mar Nero."Per identificare l'obiettivo aereo e prevenire la violazione del confine di stato della Federazione Russa da parte di esso, è stato fatto decollare un caccia Su-27 delle forze di difesa aerea in servizio del Distretto militare meridionale. L'equipaggio del caccia russo ha identificato l'obiettivo come l'aereo da ricognizione strategico RC-135 della US Air Force e lo ha scortato sulle acque del Mar Nero", si legge nel comunicato.Il Centro ha aggiunto che il volo del caccia russo è avvenuto in stretta conformità con le regole internazionali sullo spazio aereo e che non è stata consentita alcuna violazione dei confini russi.

