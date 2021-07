https://it.sputniknews.com/20210714/brasile-il-presidente-bolsonaro-si-e-sentito-male-ricoverato-in-ospedale-12141969.html

Brasile, il presidente Bolsonaro si è sentito male: ricoverato in ospedale

Brasile, il presidente Bolsonaro si è sentito male: ricoverato in ospedale

Il presidente brasiliano è stato portato mercoledì mattina in un ospedale militare con dolori addominali e per una grave crisi da singhiozzo. Dovrà restare... 14.07.2021, Sputnik Italia

Il presidente Jair Bolsonaro è stato ricoverato alle prime luci dell'alba di mercoledì 14 luglio all'ospedale delle Forze Armate di Brasilia. Lo rende noto la CNN del Brasile, che cita fonti del Palazzo di Planalto secondo cui il presidente avrebbe sofferto di dolori addominali durate la notte. Le condizioni del presidente sarebbero buone e l'ospedalizzazione è avvenuta su consiglio dell'equipe medica, per effettuare esami di accertamento. Una nota della segreteria presidenziale fa sapere che Bolsonaro resterà sotto monitoraggio ospedaliero dalle 24 alle 48 ore. Di cosa soffre BolsonaroIn base a quanto riferisce la CNN, durante la notte il presidente Bolsonaro ha sofferto di un'ostruzione intestinale. Inoltre, da circa una settimana, presenterebbe una crisi di singhiozzo. Gli esami ospedalieri dovranno accertare a cosa sia dovuta. Non è escluso che nei prossimi mesi il presidente debba sottoporsi ad un intervento chirurgico per un'ernia addominale. Le accuse per la pandemia di Covid-19Da quando Bolsonaro è stato accoltellato all'addome durante la campagna elettorale del 2018 le sue condizioni di salute sono diventate precarie. Il presidente è stato ammalato di Covid-19 lo scorso luglio ma si è ripreso. Le preoccupazioni per il suo stato di salute arrivano mentre il presidente brasiliano subisce pesanti accuse da parte dell'opposizione per la gestione dell'emergenza pandemica. In particolare è stato criticato per la sua risposta all'epidemia di Covid-19, ritenuta fallimentare e responsabile dell'alto numero di contagi e morti che ha reso il Brasile uno dei Paesi più colpiti al mondo.

