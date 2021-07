https://it.sputniknews.com/20210714/afghanistan-con-lavanzata-dei-talebani-e-emergenza-migranti-tutto-nelle-mani-di-turchia-e-iran-12143132.html

Afghanistan, con l'avanzata dei Talebani è emergenza migranti: tutto nelle mani di Turchia e Iran

Afghanistan, con l'avanzata dei Talebani è emergenza migranti: tutto nelle mani di Turchia e Iran

Il ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan e l'estensione di territori controllati dai Talebani* nel Paese hanno portato all'aumento del numero di

Secondo i dati della Direzione generale per le politiche migratorie del ministero degli Interni turco, nel 2021 nel Paese sono arrivati 25.643 rifugiati provenienti dall'Afghanistan. Inoltre, l'Afghanistan è il primo paese per il numero di rifugiati giunti al territorio turco nel periodo dal 1° gennaio al 7 luglio. Al 7 luglio, il numero di afghani che permangono in Turchia con il permesso di soggiorno ammontava a 51.602.Il capo dell'Associazione internazionale per la ricerca di integrazione e protezione di migranti (GESYAD) Aydoğan Asar, commentando la situazione dei flussi migratori dall'Afghanistan verso la Turchia, ha sottolineato:Ad avviso di Asar, nelle condizioni attuali si verifica una situazione in cui la questione assume una dimensione globale, diventando un problema di rilievo:"La migrazione è una delle questioni globali più complesse. Non sappiamo quante persone di coloro che vengono in Turchia dall'Afghanistan siano rifugiati forzati. Come sappiamo, nell'ambito del concetto generale di "migrazione", si distinguono la migrazione volontaria e quella forzata. Coloro che possono chiedere asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 sono rifugiati forzati. Distinguerli, garantire il controllo alla frontiera, adottare le misure necessarie in quei luoghi dove non ci sono checkpoint fissi: sono compiti molto complessi direttamente collegati al rispetto dei diritti umani e alla sicurezza delle frontiere. Dovrebbero essere affrontati non solo da quei Paesi attraverso i cui confini c'è un flusso di rifugiati, ma anche da quelli su cui in generale potrebbe incidere la questione migratoria".L'esperto pone in rilievo il ruolo cruciale della cooperazione tra Turchia ed Iran riguardo il problema.*I talebani sono un'organizzazione terroristica bandita in Russia ed in altri Paesi

