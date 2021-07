https://it.sputniknews.com/20210713/venezia-dal-primo-agosto-stop-allingresso-di-grosse-navi-in-laguna-12133480.html

Venezia, dal primo agosto stop all'ingresso di grosse navi in Laguna

Venezia, dal primo agosto stop all'ingresso di grosse navi in Laguna

Arriva lo stop per l'ingresso delle grosse navi nella Laguna di Venezia. La decisione è arrivata dal Governo e riguarderà le imbarcazioni che superano le... 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T22:36+0200

2021-07-13T22:36+0200

2021-07-13T22:36+0200

navi

venezia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/883/26/8832698_0:59:3431:1989_1920x0_80_0_0_b29cac388710711fe8f4d01063d67860.jpg

Il Governo ha deciso di porre lo stop all'entrata di navi di grossa stazza nella Laguna di Venezia a partire dal 1° agosto."Le vie urbane d’acqua Bacino di San Marco, Canale di San Marco e Canale della Giudecca di Venezia monumento nazionale in cui, dal 1° agosto 2021, è vietato il transito di navi aventi almeno una delle caratteristiche presenti nel decreto" afferma il ministero della cultura.Sarà escluso l'ingresso alle navi con almeno una delle seguenti caratteristiche:Il decreto stabilisce compensazioni in favore delle compagnie di navigazione, del gestore del terminal di approdo interessati dal divieto di transito, delle imprese titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo di detto gestore e dei lavoratori dei comparti della navigazione e della logistica connessa al transito delle navi nelle vie urbane d’acqua.Viene inoltre nominato il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale di Venezia come Commissario straordinario per la realizzazione di almeno quattro punti di attracco temporanei nell’area di Marghera destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda superiore alle 25.000 tonnellate.

https://it.sputniknews.com/20210605/venezia-tornano-le-navi-da-crociera-e-riprendono-le-proteste-11606988.html

venezia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

navi, venezia, italia