Vaccini, l’approvazione dello Sputnik V da parte dell’OMS attesa in autunno - RDIF

13.07.2021

"Ci aspettiamo l'approvazione dell'OMS in autunno", ha detto Dmitriev a India Today.L'Organizzazione mondiale della sanità in precedenza aveva affermato di aspettarsi di dare la sua valutazione sulla sicurezza del vaccino russo contro il coronavirus alla fine di giugno o a luglio.Sputnik V, il primo vaccino contro il coronavirus registrato al mondo, è stato approvato per l'uso di emergenza in 67 paesi in tutto il mondo. La sua efficacia è stimata al 97,6%, secondo un'analisi dei dati sulla popolazione russa vaccinata.All'inizio di questa settimana, il Centro di ricerca Gamaleya e il Fondo per gli investimenti diretti russi hanno affermato che il vaccino è efficace anche contro le nuove varianti del coronavirus.

современный советский La velocità dell’Europa e degli USA nell’approvare il Vaccino Russo è direttamente proporzionale alla paura che hanno in Occidente di essere nel torto marcio di come condurre i Popoli e le Economie con il Capitalismo forsennato. 4

FRANCO in autunno? di che anno? 0

