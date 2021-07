https://it.sputniknews.com/20210713/usa-aumentano-i-contagi-nei-campi-estivi-per-adolescenti-12127297.html

USA, aumentano i contagi nei campi estivi per adolescenti

USA, aumentano i contagi nei campi estivi per adolescenti

L'allarme è scattato in diversi stati, dove si è constatata una crescita significativa del numero di infezioni tra giovani e giovanissimi. 13.07.2021, Sputnik Italia

Così come in Europa, anche negli USA si è registrata nelle ultime settimane una netta ripresa dei contagi COVID, dovuta in gran parte alla più capillare diffusione della variante Delta.In molti stati, dalla Florida al Missouri, dal Texas all'Illinois, a moltiplicarsi sono in particolare le infezioni nei centri estivi, che secondo gli esperti starebbero facendo proliferare il patogeno, anche a causa del numero ancora troppo limitato di vaccinati con entrambe le dosi.Nella zona di Houston, le autorità sanitarie locali hanno rilevato oltre 130 casi di infezione tra i giovani adulti che avevano frequentato un campus estivo.Numeri simili in Illinois, dove fonti mediche parlano di 85 adolescenti e adulti dopo un campo estivo frequentato a metà giugno. Non va meglio in Kansas, dove sono state contagiate circa 50 persone nel focolaio generatosi in un campo estivo organizzato dalla chiesa e tenutosi non lontano da WichitaLa speranza è quella che i tassi di vaccinazione possano continuare a crescere in questi mesi portando così gli Stati Uniti più vicini all'immunità di gregge.Sì alle vaccinazioni agli over 12Nel mese di maggio gli Stati Uniti hanno autorizzato le vaccinazioni i ragazzi a partire dai 12 anni.Tuttavia, stando a quanto trapelato, molte famiglie restano prudenti, cercando di evitare di sottoporre i propri figli più piccoli alla vaccinazione.Il COVID-19 negli USAStando agli ultimi dati aggiornati della Johns Hopkins University, negli Stati Uniti sono oltre 33,9 milioni i casi di COVID da inizio emergenza sanitaria.Nel contempo, il numero delle vittime ha raggiunto e superato quota 607.000, una delle cifre più alte a livello mondiale.

