UE preparerà le sanzioni contro il Libano entro fine luglio

Il capo della diplomazia europea Josep Borrell ha dichiarato che il regime di sanzioni nei confronti del Libano dov'è in corso una duratura crisi politica... 13.07.2021, Sputnik Italia

"I ministri hanno raggiunto la comprensione reciproca politica riguardo la necessità di un regime di sanzioni contro i responsabili della situazione attuale in Libano. Un documento giuridico potrebbe essere pronto già nella fine del mese", ha dichiarato Borrell in una conferenza stampa sugli esiti della riunione dei ministri degli Esteri dell'UE a Bruxelles.L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, che si era recato recentemente a Beirut, ha osservato che, secondo la sua impressione, gli europei sono più interessati nelle ricerche di una soluzione politica che i politici libanesi stessi.Una crisi senza precedentiIl Libano sta affrontando una profonda crisi economica e politica dall'autunno 2019. Da quel momento due governi hanno rassegnato le dimissioni: di Said Hariri (dopo le proteste) e di Hassan Diab (dopo la forte esplosione nel porto di Beirut). A fine settembre 2020 le autorità avevano intenzione di annunciare il nuovo consiglio dei ministri con a capo Mustapha Adib. Tuttavia il 26 settembre Adib ha annunciato le proprie dimissioni e il rifiuto di formare il nuovo governo, motivando la decisione con il fatto che i gruppi non hanno rinunciato alla politicizzazione del processo di formazione del governo.A fine ottobre l'incarico di premier è stato nuovamente assegnato a Hariri. Quest'ultimo ha dichiarato di essere pronto a formare il consiglio dei ministri in maniera operativa per avvalersi di un'iniziativa di sostegno francese. Di fatto però Hariri tuttora non ha trovato un gabinetto di compromesso che soddisfi tutte le parti politiche del Libano.

EBM Bisogna sanzionare impreae franciase che operano in libano e che collaborano con soggertti libanese sia politici che imprenditori....libano da molti anni controllato dalla France e USA e naturalmente da strumenti USA come arabia saudita e sionisti dello stato fantasma Isreale 0

