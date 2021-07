https://it.sputniknews.com/20210713/trump-pubblica-lettera-privata-procuratore-pennsylvania-precluse-indagini-su-frode-elettorale-12121832.html

Trump pubblica lettera privata procuratore Pennsylvania: "Precluse indagini su frode elettorale"

Lunedì l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato sul suo canale Telegram una lettera scritta dall'ex procuratore del distretto orientale della Pennsylvania, Bill McSwain, in cui quest'ultimo critica gli ordini del Dipartimento di Giustizia su come rispondere alle accuse di frode elettorale in relazione alle presidenziali del 2020.Secondo quanto riportato, durante una riunione del dicembre 2020 alla Casa Bianca, Barr ha definito folli le insinuazioni di frode elettorale.McSwain ha notato che gli era stato ordinato di passare "serie accuse" al Procuratore Generale dello Stato, il democratico Josh Shapiro, per lo svolgimento delle indagini.Lo stesso, come confermato da McSwain e come è possibile evincere da un tweet pubblicato nei giorni immediatamente precedenti alle elezioni dello scorso novembre, si era detto convinto del fatto che Trump avrebbe perso.Commentando il contenuto della lettera, Trump ha espresso la propria indignazione per la situazione descritta, definendo "oltraggioso" quanto avvenuto.Le accuse di frode elettoraleTrump, insieme ai suoi sostenitori, continua ad affermare di essere stato il vincitore della corsa alla Casa Bianca del 2020, aggiungendo che le elezioni gli sono state "rubate". Alla fine di giugno, l'ex presidente ha criticato l'ex procuratore generale degli Stati Uniti William Barr,, definendolo "un uomo incapace di gestire la pressione" della "truffa delle elezioni presidenziali del 2020".Le affermazioni di Trump su frode elettorale hanno incontrato una veemente opposizione da parte dei Democratici e di molte autorità statali, con numerosi controlli che hanno stabilito che nessun broglio si sarebbe verificato durante le elezioni del 2020. Tuttavia, alla fine di giugno, il segretario di stato della Georgia Brad Raffensperger, che in precedenza aveva negato le accuse di frode, ha ammesso che si sono verificate irregolarità nel voto ad Atlanta, in particolare nella contea di Fulton.

