https://it.sputniknews.com/20210713/tronchetti-provera-la-vittoria-a-euro-2020-spingera-la-ripresa-12123145.html

Tronchetti Provera: “La vittoria a Euro 2020 spingerà la ripresa”

Tronchetti Provera: “La vittoria a Euro 2020 spingerà la ripresa”

Ma il vero volano saranno i fondi europei del Pnrr, secondo l’Ad di Pirelli che è ottimista sulla forza unificatrice dello sport. 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T11:25+0200

2021-07-13T11:25+0200

2021-07-13T11:25+0200

pnrr

euro 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0c/12110504_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_7cb27d34e9da950732f61b8a981bc7a2.jpg

La vittoria agli Europei di calcio della nazionale italiana “si innesta in un processo di recupero di fiducia” sia in Italia che in Europa e “spingerà” la ripresa dell’economia italiana. Ne è convinto Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Pirelli, che a Repubblica sottolinea la forza dell’unità che si raggiunge con i traguardi sportivi.Tronchetti Provera, però, sottolinea anche che la vera “leva” saranno i fondi europei da investire attraverso il Pnrr.“Grazie alle risorse del Recovery Fund possiamo recuperare il gap di produttività che abbiamo accumulato in questi ultimi due decenni”, dice.Qualità e non limitiTronchetti Provera è convinto che “al successo del calcio va aggiunta la credibilità internazionale che il nostro governo dimostra di avere, e, sempre nello sport, il traguardo raggiunto a Wimbledon da Matteo Berrettini mostra di nuovo una bella Italia”. Per questo serve unità, la stessa unità che si costruisce attorno al successo della nazionale di calcio o di Berrettini a Wimbledon: “Dobbiamo abbandonare le tendenze distruttive, gli scontri interni. Questa volta l’imperativo è far prevalere le nostre qualità, come è avvenuto a Londra. Penso che tutta l’economia possa trarne vantaggio, augurandoci che la pandemia rimanga sotto controllo”.I fondi del Recovery, una responsabilitàPer Tronchetti Provera l’Italia ha una grande responsabilità rispetto all’Europa.

https://it.sputniknews.com/20210705/tronchetti-provera-in-esclusiva-innoprom-vetrina-per-eccelellenze-italiane-e-nuove-collaborazioni-12010659.html

Irina Derefko Come si dice dalle mie parti: MA........LO!!!!!!!! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

pnrr, euro 2020