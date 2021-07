https://it.sputniknews.com/20210713/tallin-donna-richiede-il-vaccino-anti-encefalite-da-zecche-e-le-iniettano-quello-anti-covid-janssen-12132301.html

Tallin, donna richiede il vaccino anti encefalite da zecche e le iniettano quello anti-covid Janssen

In Estonia a una donna, che voleva ricevere il vaccino contro encefalite da zecche, è stato somministrato il vaccino anti-COVID Janssen. 13.07.2021, Sputnik Italia

Come riferito dal portale dalla Radiodiffusione pubblica estone ERR, la donna si sente bene dopo l'inoculazione. Il portale scrive che la residente di Tallin Katariina-Jette Soerde si è rivolta alla clinica privata Confido per ricevere il vaccino contro la meningoencefalite da zecche.In precedenza aveva già ricevuto due dosi del vaccino anti-COVID necessari per la vaccinazione completa. In seguito alla cliente hanno chiamato dalla clinica per chiedere se era vaccinata contro il coronavirus.E' tornata alla clinica ed ha parlato con il medico che l'ha rassicurata affermando che in teoria la terza dose del vaccino non dovrebbe avere nessun effetto sulla donna. Soerde ha osservato che si sente bene."Probabilmente ho avuto un po' di vertigini ma nulla di grave", ha aggiunto.Il membro del consiglio di amministrazione di Confido Kadi Lambot ha affermato che si è trattato del fattore umano: a sbagliare è stata l'infermiera che ha fatto l'iniezione. L'errore è stato notato praticamente subito dopo la somministrazione del farmaco e la clinica ha contattato la paziente."Giustamente ci assumiamo la responsabilità per le nostre azioni", ha detto Lambot, aggiungendo che un medico della clinica ha già parlato con la paziente, ha appreso come si sente, e Confido è disposto ad offrire il trattamento sanitario alla donna in caso di necessità.Secondo il capo del comitato scientifico che consiglia il governo riguardo la gestione del coronavirus, la professoressa Irya Lutsar, alla persona che ha ricevuto la terza dose del vaccino non dovrebbe accadere nulla.

vaccino, coronavirus, mondo