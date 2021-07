https://it.sputniknews.com/20210713/stretta-in-francia-sul-personale-sanitario-no-vax-da-settembre-senza-stipendio-12127148.html

Stretta in Francia sul personale sanitario No Vax: da settembre senza stipendio

In seguito alla ripresa dei contagi per la variante Delta, il presidente Macron ha annunciato ieri una serie di misure tra cui il vaccino obbligatorio per... 13.07.2021, Sputnik Italia

Per scongiurare una quarta ondata di Covid-19 trainata dalla variante Delta, la Francia corre ai ripari e, dopo aver introdotto l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, impone una nuova stretta. Medici, infermieri e operatori avranno tempo fino al 15 settembre per vaccinarsi. Passata questa data, gli irriducibili resteranno senza lavoro e senza stipendio. Lo ha detto in televisione il ministro della Salute francese Olivier Véran. Il provvedimento arriva ad un giorno dalle nuove misure annunciate dal presidente Emmanuel Macron. Oltre all'obbligo vaccinale, a partire dal 21 luglio l'accesso a manifestazioni, luoghi, trasporti pubblici sarà condizionato al possesso del green pass. Per il ministro della Salute non si tratta "né di una sanzione, né di un ricatto" perché si potrà continuare a circolare senza essere immunizzati, quindi ""ci sarà sempre questa libertà di movimento". Davanti ad una variante più contagiosa, il ministro ha sottolineato che l'alternativa non è "tra vita normale o il lasciapassare sanitario" piuttosto tra "confinamento o lasciapassare sanitario". Il rischio quarta ondataLo scorso 4 luglio il ministro della Salute francese Olivier Véran ha affermato che il paese potrebbe riscontrare la quarta ondata di coronavirus già a fine luglio per della comparsa del ceppo Delta.La variante indiana del coronavirus è stata identificata ad ottobre. Successivamente in essa sono state distinte tre sottospecie: B.1.617.1, B.1.617.2 (variante Delta) e B.1.617.3. Si distinguono per diverse mutazioni nella proteina spike. La variante Delta è stata identificata in molti Paesi del mondo e, secondo i medici indiani, potrebbe essere stato il motivo principale della seconda ondata della pandemia in India.

