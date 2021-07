https://it.sputniknews.com/20210713/sondaggi-fdi-supera-la-lega-e-diventa-primo-partito-ditalia-12122902.html

Sondaggi, FdI supera la Lega e diventa primo partito d'Italia

Se si votasse oggi la forza politica più votata sarebbe Fratelli d'Italia, secondo il sondaggio di Swg per il tg del lunedì sera di Enrico Mentana. 13.07.2021, Sputnik Italia

Perdono consensi quasi tutte le forze di governo, mentre crescono i partiti di opposizione a Mario Draghi. Le rilevazioni sulle intenzioni di voto degli italiani, elaborate da Swg per il tg7 di Enrico Mentana, segnano un nuovo sorpasso di Fratelli d'Italia sulla Lega. In aumento anche Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni. Nell'ultima settimana FdI con 0,3 punti in più raggiunge il 20,8% di consensi e recupera il primo posto sorpassando la Lega, che invece fa un tonfo di 4 decimali e si ferma al 20,2%. I nuovi dati confermano il declino del partito di Salvini e consolidano la distanza tra le due forze di centrodestra. Il PD è l'unica forza di governo che cresce lievemente di due decimali e si porta al 18,9%, ma ancora resta lontana dalla soglia psicologica del 20%. Il M5S continua a risentire della crisi interna e passa dal 14,6 al 14,4 per cento. Anche Forza Italia perde due decimali e si ferma al 6,8%. In lieve flessione Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,1 e scende al 3,9%. Variazione positiva per Sinistra Italiana, che incassa 0,3 punti e sale al 2,7%, restando sotto la soglia di sbarramento al 3%. L'ex alleato in LeU passato in maggioranza, Art1 di Roberto Speranza, invece scende di due decimali al 2,5%. Nelle retroguardie restano Italia viva, +Europa, Verdi e Coraggio Italia che ottengono rispettivamente il 2,4%, 2%, 1,7% e 1,2%. A parte Coraggio Italia in crescita di due decimali, le altre forze segnano una flessione di 0,1 punti. La quota di intervistati che non si esprimono passa dal 43% al 41%.

