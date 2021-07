https://it.sputniknews.com/20210713/snam-si-tuffa-nel-futuro-e-inaugura-a-bologna-il-suo-primo-techub-12124783.html

Snam si tuffa nel futuro e inaugura a Bologna il suo primo TecHub

Un passo verso la digitalizzazione delle attività della compagnia, l'idrogeno verde e l’abbattimento delle emissioni. 13.07.2021, Sputnik Italia

Un piano da 500 milioni di euro che porterà da oggi al 2024 Snam in un futuro sempre più sostenibile e digitale. E il primo obiettivo di questo percorso è stato raggiunto con l’inaugurazione del primo distretto del futuro della compagnia energetica, il TecHub di Bologna, tassello della trasformazione digitale della società.Il centro è interamente gestito con l'ausilio di tecnologie digitali funzionali all'abbattimento delle emissioni, al miglioramento della sicurezza e resilienza delle infrastrutture e all'efficienza operativa sul territorio e si immerge nella Silicon Valley emiliana con l’obiettivo di sfruttare la collaborazione con l’università di Bologna e con le startup che gravitano nella zona. Un distretto hi-techL’obiettivo del TecHub è quello di poter trasmettere e analizzare in tempo reale una quantità di dati giornaliera 100 volte superiore a quella attuale e così poter ottimizzare la gestione delle attività, monitorare le emissioni, i consumi e prevedere la domanda. Il distretto centro-orientale di Snam, dove si concentrano molti snodi energetici, gestisce e controlla oltre 4.000 chilometri di metanodotti, 80 impianti di riduzione e più di mille punti di riconsegna tra Emilia-Romagna e Marche.E sull’idrogeno verde e moderno Snam punta forte. Un mese fa l’annuncio dell'avvio dell'Hydrogen Innovation Center, primo polo di eccellenza nazionale per le tecnologie dell'idrogeno per aggregare partner industriali e centri di ricerca universitari per accelerare lo sviluppo del settore e contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici nazionali ed europei. La prima sede dell'Hydrogen Innovation Center sarà inaugurata a Modena, nell'ambito di un accordo di collaborazione tra Snam e l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore).

