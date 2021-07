https://it.sputniknews.com/20210713/scienziati-russi-raddoppiano-lefficacia-degli-impianti-protesici-stampati-in-3d-12128776.html

Scienziati russi raddoppiano l'efficacia degli impianti protesici stampati in 3D

Nei casi presi in considerazione nello studio non è stato osservato un solo caso di rigetto corporeo causato dai nuovi impianti. 13.07.2021, Sputnik Italia

I ricercatori dell'Università Politecnica di Tomsk (TPU) sono riusciti a raddoppiare il tasso di recupero delle ossa danneggiate utilizzando impianti stampati in 3D. Nel loro studio, gli autori della ricerca hanno proposto una tecnologia di rivestimento bioattivo per la superficie dell'impianto, che consente anche di risparmiare molto tempo e risorse.Gli scienziati affermano che il successo della medicina rigenerativa oggi è strettamente legato allo sviluppo di impianti realizzati con biomateriali compositi che imitano i tessuti viventi. A differenza dei materiali monofase che hanno una struttura omogenea, i compositi sono composti da elementi con proprietà chimiche e meccaniche differenti, che li rendono molto più precisi nel riprodurre le funzioni dei tessuti corporei danneggiati.La tecnologia più conveniente ed efficiente per la produzione di impianti è la stampa 3D, che realizza prodotti che tengono conto in dettaglio dell'anatomia del paziente. Tuttavia, i metodi per applicare rivestimenti compositi a tali impianti sono solo in una fase iniziale del loro sviluppo.Lo studioI ricercatori della TPU, dunque, in un nuovo studio hanno determinato i parametri strutturali ottimali per gli impianti in titanio prodotti utilizzando la stampa 3D e hanno proposto un metodo per migliorarli con un rivestimento bioattivo di fosfato di calcio che fornisce un ripristino accelerato delle ossa danneggiate.Un approccio innovativoLa novità dello sviluppo del TPU sta nella combinazione di diversi metodi per modificare il materiale. Tale approccio consente di personalizzare gli impianti non solo nella forma, ma anche nelle proprietà fisico-chimiche e biologiche, necessarie nel trattamento di patologie e lesioni complesse. Gli scienziati della TPU hanno anche utilizzato la modellazione al computer per simulare il rilascio di farmaci posizionati sull'impianto. Secondo i ricercatori, questo non solo aiuta a ottimizzare le proprietà del prodotto, ma riduce anche la quantità di costose sperimentazioni, velocizzando l'introduzione sul mercato di nuove tipologie di impianti. I risultati del loro studio sono stati pubblicati sulla rivista Modern Technologies in Medicine. Gli sviluppi vengono effettuati nell'ambito del programma federale degli obiettivi. Il partner industriale del progetto è OsteoMed-M LLC. In futuro, il team scientifico prevede di sviluppare la tecnologia dei rivestimenti bioattivi per impianti in titanio e polimeri per il trattamento dell'osteoporosi e di altre patologie complesse del tessuto osseo.

