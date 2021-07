https://it.sputniknews.com/20210713/salvini-su-ddl-zan-tenere-fuori-dalla-battaglia-politica-leducazione-dei-bambini-12127919.html

Salvini su Ddl Zan: "Tenere fuori dalla battaglia politica l'educazione dei bambini"

Salvini su Ddl Zan: "Tenere fuori dalla battaglia politica l'educazione dei bambini"

Il leader della Lega afferma che il suo partito è coerente sul difendere ogni cittadino da violenze ed abusi, ma dichiara necessario lasciare fuori da questo... 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T14:31+0200

2021-07-13T14:31+0200

2021-07-13T16:57+0200

ddl zan

lega nord

matteo salvini

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/10343550_0:315:2048:1467_1920x0_80_0_0_7ec58ede74dc9f8709c7baf3821e0681.jpg

Nel corso del punto stampa a Maratea, dove Salvini era oggi in visita per la raccolta firme sul referendum giustizia, il leader ha parlato anche del Ddl Zan la cui discussione in Senato inizierà oggi.In seguito durante un comizio tenuto a Battipaglia (Salerno) il leader della Lega ha continuato a parlare del tema del Ddl Zan, affermando che la Lega richiede la rimozione della questione bambini nella legge poiché "non usiamo i bambini, non si può far politica sulla pelle di bambini di 6 o 7 anni".Nel pomeriggio Salvini a Roma per discussione su Ddl Zan al SenatoSalvini ha poi aggiunto che, nonostante gli impegni del giorno a Caserta e Napoli tornerà a Roma nel pomeriggio perché il Pd porterà in aula il Ddl Zan."Io chiarisco una volta per tutte che sono per le libertà: la libertà d'impresa, di cura, di pensiero e quindi anche la libertà d'amore. Ovviamente nessuno dev'essere toccato, insultato, discriminato, per Battipaglia possono andare in giro mano nella mano e baciandosi due ragazzi, due ragazze, a me non interessa se uno è etero, omosessuale e cosa fa nella sua vita privata, è affare suo e nessuno si permetta di offenderlo. Però da questa legge la Lega chiede che si tolgano i bambini" ha spiegato il leader del Carroccio.Educazione ai bambini non proviene dallo Stato ma dai genitoriIl leader della Lega ha ribadito l'importanza di togliere dalla legge la questione sull'educazione dei bambini in quanto quest'ultima "non spetta allo Stato o a qualche associazione, spetta alla mamma e al papà, e dico mamma e papà apposta perché per noi esistono la mamma e il papà, non il genitore 1, il genitore 2 o il genitore 32"."Qualcuno dice che siamo all'antica ma secondo me questo non è il passato, ma è il presente e il futuro. Io rispetto la vita di tutti, però non mettiamo in discussione le nostre radici, le nostre culture, le nostre tradizioni, le nostre identità" ha concluso Salvini.

https://it.sputniknews.com/20210712/ddl-zan-scalfarotto-al-senato-da-domani-sara-il-vietnam-la-legge-e-a-rischio-12109227.html

Andrea TENERE I BAMBINI FUORI DALLA PORTATA DI SALVINI 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ddl zan, lega nord, matteo salvini, italia