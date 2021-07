https://it.sputniknews.com/20210713/rdif-studio-centro-gamaleya-mostra-lefficacia-di-sputnik-v-contro-le-varianti-12117594.html

RDIF: studio Centro Gamaleya mostra l'efficacia di Sputnik V contro le varianti

Il vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V, secondo l'ultimo studio del Centro Gamaleya pubblicato sulla rivista scientifica Vaccines, risulta essere... 13.07.2021, Sputnik Italia

Il Centro Gamaleya e l'RDIF hanno annunciato in una nota "i risultati positivi di uno studio sull'attività neutralizzante di siero sanguigno prelevato da vaccinati con Sputnik V contro nuovi ceppi di SARS-CoV-2".La metodologia di ricerca, secondo quanto affermato dall'RDIF, si basa sulla valutazione dell'attività di neutralizzazione del virus (VNA) utilizzando il virus vivo. Nel corso dello studio la VNA del siero sanguigno delle persone dopo la vaccinazione con Sputnik V su campioni di ceppi diffusi al livello internazionale è stata messa a confronto con la VNA contro il ceppo originale. La metodologia di ricerca del Centro Gamaleya è stata descritta in un articolo sulla prestigiosa rivista internazionale Vaccines pubblicato lunedì. "Sputnik V è stato il primo vaccino ad utilizzare due diversi vettori adenovirali per la vaccinazione. Gli studi del Centro Gamaleya hanno dimostrato la correttezza di questo approccio: l'attività di neutralizzazione del virus del vaccino contro nuovi ceppi più pericolosi si è rivelata superiore a quella di molti altri vaccini. L'RDIF continuerà a supportare ulteriori ricerche sull'efficacia dello Sputnik V contro nuovi ceppi", ha affermato il ceo dell'RDIF Kirill Dmitriev.

