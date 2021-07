https://it.sputniknews.com/20210713/presidente-del-cio-per-errore-ringrazia-gli-organizzatori-cinesi-delle-olimpiadi-12125058.html

Presidente del CIO per errore ringrazia gli organizzatori "cinesi" delle Olimpiadi

Il presidente del CIO Thomas Bach è apparso oggi in pubblico per la prima volta da quando è arrivato a Tokyo la scorsa settimana, in vista dell'apertura dei... 13.07.2021, Sputnik Italia

Bach ha trascorso i suoi primi tre giorni in isolamento nell'hotel a cinque stelle del Comitato Olimpico Internazionale nel centro di Tokyo, e i suoi spostamenti a Tokyo saranno limitati, come per la maggior parte di coloro che entrano per le Olimpiadi - per i primi 14 giorni. La sua prima tappa è stata la sede del comitato organizzatore per pronunciare un discorso di incoraggiamento in vista della prima edizione in cui le Olimpiadi si svolgeranno senza la presenza di spettatori.Bach ha tuttavia sottolineato l'urgenza di prepararsi ad adempiere alle scadenze incombenti.Ad attirare l'attenzione dei giornalisti, tuttavia, è stata la clamorosa gaffe del numero uno del CIO, che erroneamente si è riferito agli abitanti del Paese organizzatore parlando di popolo "cinese" in luogo di "giapponese", correggendosi però immediatamente.Le nuove restrizioni a TokyoGli organizzatori dei Giochi Olimpici e il CIO hanno deciso la scorsa settimana di interdire l'accesso ai fan, fatta eccezione per una manciata di luoghi periferici.Lo stato di emergenza è entrato in vigore lunedì scorso e durerà fino al 22 agosto.I Giochi Olimpici di TokyoLe Olimpiadi estive di Tokyo erano inizialmente previste per il 2020, ma sono state rinviate nella primavera dello scorso anno a causa della pandemia di coronavirus. I Giochi sono attualmente programmati per questa estate, dal 23 luglio all'8 agosto.A causa del COVID-19, il governo giapponese ha deciso di tenere le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo senza spettatori stranieri. A causa delle ultime restrizioni, l'accesso alle manifestazioni sportive sarà vietato anche agli spettatori locali.

