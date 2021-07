https://it.sputniknews.com/20210713/phising-nelle-app-di-messaggistica-la-maggioranza-circola-attraverso-whatsapp-12132989.html

Phishing nelle app di messaggistica, i pericoli maggiori arrivano con Whatsapp

Phishing nelle app di messaggistica, i pericoli maggiori arrivano con Whatsapp

Secondo una ricerca di Kaspersky, le app di messaggistica sono le più utilizzate dai criminali informatici per far circolare nel web link dannosi. 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T22:01+0200

2021-07-13T22:01+0200

2021-07-13T23:14+0200

whatsapp

truffa

tecnologia

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/881/36/8813611_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d551370f988b13d379cf1b71c3805a06.jpg

Whatsapp, Telegram e Viber. Le applicazioni di messaggistica online sono un posto perfetto per i criminali informatici che vogliono diffondere link malevoli e secondo la ricerca condotta da Kaspersky l'89% dei criminali che usano tecniche di phishing si sono rivolti a Whatsapp.A livello globale, secondo la ricerca, sono stati registrati 480 casi di phishing al giorno. In termini di numero di attacchi di phishing registrati per singolo utente su WhatsApp, il primato è detenuto da Brasile con 177 attacchi e India con 158."Nella lotta contro il phishing nelle app di messaggistica bisogna fare molta attenzione, affidandosi alle tecnologie anti-phishing più recenti", ha commentato Tatyana Shcherbakova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky.Cosa è il phishing?Il phishing è un tipo di truffa dove l'utente viene ingannato nel dare via informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, rilasciandoli su un sito inviato assieme al messaggio che spesso riproduce fedelmente il sito reale (esempio istituti postali, bancari oppure enti e organizzazioni).

https://it.sputniknews.com/20210704/truffa-con-un-sms-per-svuotare-il-conto-unicredit-segnala-casi-di-spoofing-12010830.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

whatsapp, truffa, tecnologia, italia, mondo