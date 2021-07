https://it.sputniknews.com/20210713/orlando-chiama-gkn-avviare-il-confronto-giovedi-tavolo-al-mise-sui-licenziamenti-12128309.html

Orlando chiama Gkn: avviare il confronto. Giovedì tavolo al Mise sui licenziamenti

Orlando chiama Gkn: avviare il confronto. Giovedì tavolo al Mise sui licenziamenti

Il governo interviene nella vertenza dopo l’annuncio via mail ai 422 dipendenti e cerca di trovare una strada. 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T15:04+0200

2021-07-13T15:04+0200

2021-07-13T15:04+0200

giancarlo giorgetti

licenziamenti

andrea orlando

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0a/12089595_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a7cc70e1e00e911ffef135c3184f98a4.jpg

L’esecutivo, con il ministro del Lavoro Andrea Orlando in testa, sta cercando di riportare sui binari una situazione che sembra essere andata fuori controllo: i licenziamenti in diversi stabilimenti italiani dopo lo sblocco di meno di 10 giorni fa.L’ultimo caso in ordine di tempo è stato quello della Gkn, multinazionale che produce componenti per auto e chip, che ha comunicato via mail sabato scorso ai 422 dipendenti il licenziamento.Il ministro Orlando ha chiamato la proprietà e ha chiesto che si torni a un tavolo con le parti sociali per avviare, almeno, un percorso per gli ammortizzatori sociali.Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha ammesso che queste dinamiche sono “inevitabili” però “non possono accadere in questo modo, perché noi abbiamo in mente di fare il West, non il Far West".Giovedì il confronto al MiseIntanto una prima verifica ci sarà giovedì con un tavolo che è stato convocato al Mise dalla viceministra Alessandra Todde.Ci saranno il ministero del Lavoro, le rappresentanze sindacali, la Regione Toscana, dove si trova lo stabilimento, e il sindaco di Firenze Dario Nardella. Sono stati invitati anche i rappresentanti di Gkn Firenze, Gkn Automotive e Melrose (il fondo proprietario della Gkn).L’auspicio è di trovare la strada per individuare gli ammortizzatori sociali, ma la trattativa è dura: "Licenziare in questo modo non è la strada, ma lo è cercare e proporre soluzioni a partire da un’analisi congiunta del piano industriale", ha detto Todde.

https://it.sputniknews.com/20210710/la-gkn-licenzia-422-persone-via-mail-insorgono-sindacati-interviene-il-governo-12089495.html

https://it.sputniknews.com/20210706/gianetti-ruote-licenzia-152-dipendenti-con-un-telegramma-fim-cisl-accelerazione-senza-precedenti-12033307.html

Jane In italia si e'scelto ilmercato, ora su deve pedzlare!!La legge del mercato e'questa, nonsiamo in un paese socialista, qui se il padrone non fa profitto ti caccia a calci in c....come la Gkn e non puoi farci niente. Lo difende il sistema.... 1

Andrea CHI HA SCELTO? SE IL SISTEME É SBAGLIATO LO SI CAMBIA CON TUTTI I MEZZI DISPONIBILI. IL PADRONE OGGI TI CACCIA NON PERCHÉ NON FA' PROFITTO MA PERCHE' VUOLE PIU' PROFITTO. NON PUOI FARCI NIENTE? PUOI FARE TUTTO! 1

3

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

giancarlo giorgetti, licenziamenti, andrea orlando