Lecco, autobus va a fuoco: autista salva 25 bambini

Il bus trasportava bambini dai 10 ai 13 anni diretti a Livigno, quando ha preso fuoco dentro una galleria. Provvidenziale l'intervento del conducente. 13.07.2021, Sputnik Italia

Tragedia sfiorata a Lecco per l'incendio di un pullmann all'interno di una galleria. L'incidente è avvenuto lungo la Superstrada 36 che collega Lecco alla provincia di Sondrio. L'autobus trasportava 25 bambini dell'oratorio di Lipomo, di età compresa fra i 10 e i 13 anni, in viaggio dal comasco a Livigno per un campo scuola.Provvidenziale l'intervento dell'autista, che accorto del guasto a bordo, ha fatto scendere i piccoli mettendoli al sicuro, prima che le fiamme avvolgessero il veicolo. Sette ragazzini sono stati comunque portati in ospedale per accertamenti, dopo aver inalato il fumo. L'incidente è avvenuto verso le 11.30 di martedì mattina, all'altezza di Lierna. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del fuoco di Lecco e Bellano che hanno spento le fiamme e rimosso il mezzo dalla carreggiata.Tre automobilisti sono rimasti intossicati dal fumo, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. La superstrada è stata chiusa al traffico durante le operazioni dei vigili del fuoco.

