Latina, due arresti per scambio politico mafioso

Uno dei due indagati, un imprenditore pontino, aveva cercato di assicurarsi l'elezione di un candidato compiacente che avrebbe garantito alla sua azienda un... 13.07.2021, Sputnik Italia

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, coadiuvati dagli agenti della Polizia di Stato delle squadre mobili di Latina e Roma hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, su richiesta della Dda romana, nei confronti di due persone, indiziate per il reato di scambio elettorale politico mafioso. Il provvedimento è stato eseguito sulla base delle risultanze acquisite nel corso di due diversi indagini, condotte rispettivamente dai Carabinieri di Aprilia e dalla Polizia di Stato.L'inchiesta, denominata "Touchdown", ha permesso di accertare l’intervento illecito di un locale imprenditore, operante nel settore dei rifiuti, coadiuvato da un suo collaboratore, in occasione dell’elezione amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Latina del 5 giugno 2016. Tutte le evidenze investigative sono state in seguito confermate dalle indagini condotte dalla Polizia di Stato, così come dalle dichiarazioni etero accusatorie di due collaboratori di giustizia, A. R. e R. P.

