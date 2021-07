https://it.sputniknews.com/20210713/la-droga-arrivava-dal-marocco-a-bordo-di-un-drone-la-polizia-spagnola-arresta-4-persone---video-12131776.html

La droga arrivava dal Marocco a bordo di un drone: la polizia spagnola arresta 4 persone - VIDEO

La droga arrivava dal Marocco a bordo di un drone: la polizia spagnola arresta 4 persone - VIDEO

Le forze dell'ordine di Francia e Spagna hanno eseguito un'operazione congiunta nel corso della quale sono state arrestate quattro persone sospette di traffico... 13.07.2021, Sputnik Italia

2021-07-13T20:06+0200

Tre persone sono state arrestate in Francia ed una nel comune spagnolo di Almachar, nella comunità autonoma dell'Andalusia.Durante le perquisizioni in una casa nella comarca Axarquia, dove erano depositate le sostanze stupefacenti, è stato identificato anche un drone. L'apertura alare del velivolo utilizzato dai malviventi è di 4,35 metri, con questo mezzo le droghe arrivavano in Spagna per poi essere trasferite in Francia.A tutti gli arrestati, cittadini francesi di origini marocchine, sono state formulate le accuse di traffico di droga e appartenenza a un'organizzazione criminale.Le forze dell'ordine spagnole hanno condiviso il video con il mezzo utilizzato per trafficare le droghe.

