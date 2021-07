https://it.sputniknews.com/20210713/kim-jong-un-ha-perso-20kg-ma-lavora-a-pieno-ritmo-parola-delle-spie-del-sud-che-lo-controllano-12133719.html

Kim Jong-un ha perso 20kg, ma lavora a pieno ritmo: parola delle spie del Sud che lo controllano

Pyongyang in precedenza aveva affermato che l' "aspetto emaciato" del leader supremo della Repubblica Popolare Democratica di Corea ha spezzato il cuore ai... 13.07.2021, Sputnik Italia

L'intelligence sudcoreana ritiene che Kim Jong-un abbia perso fino a 20 chili con l'ausilio di una dieta severa.Kim Jong-un non si è fatto vedere dalle telecamere per quasi un mese fino al 5 giugno quando ha partecipato alla riunione dell'Ufficio Politico del Comitato Centrale del Partito del Lavoro. In seguito sono arrivate ipotesi da parte dei media riguardo lo stato di salute di Kim, poiché era tornato visibilmente magro.I media statali nordcoreani hanno rilasciato un servizio dedicato al tema, dove affermano che il leader ha perso peso perché "stava lavorando per il bene del Paese". Intanto, l'intelligence della Corea del Sud ha comunicato che questo cambio nell'aspetto del leader sarebbe stato frutto di una dieta severa.

