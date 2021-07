https://it.sputniknews.com/20210713/israele-ritrovata-scritta-risalente-a-3100-anni-fa-su-frammento-di-ceramica-12120381.html

Una scritta di 5 lettere è stata ritrovata nel frammento di un vaso di ceramica durante degli scavi a ovest di Gerusalemme. Secondo quanto decifrato dagli... 13.07.2021, Sputnik Italia

archeologia

israele

Gli archeologi israeliani hanno ritrovato durante gli scavi dei vasi di ceramica e tra questi un frammento che riportava 5 lettere. Questa scritta, analizzata dagli esperti dell'Università ebraica di Gerusalemme guidati dal prof. Yossef Garfinkel, è stata decifrata e sembra leggere il nome Jerubbaal.La scritta sembra essere risalente a circa 3100 anni fa, periodo appartenente all'epoca biblica dei Giudici di Israele.L'Autorità delle antichità d'Israele ha poi comunicato che è stato individuato il nome del proprietario del vaso e che questo nome insolito, Jerubbaal, compare spesso nella Bibbia ed indica il giudice Gedeone (Gideon ben Yoash).Il ritrovamento da parte degli archeologi israeliani di un artefatto come questa scritta, recuperata durante gli scavi a Khirbat a-Rai (presso la odierna Biet Shemesh, a ovest di Gerusalemme) in un sito archeologico che risale circa al 1100a.C., potrebbe rappresentare il tassello mancante nello sviluppo dell'alfabeto proto-sinaitico.La scoperta è stata pubblicata sul giornale accademico The Jerusalem Journal of Archeology.

schardif I frottoli del Mar Morto 0

israele

archeologia, israele