Iraq, ancora un incendio in un ospedale Covid: almeno 54 morti

La causa dell'incendio all'ospedale Al-Hussein nel distretto iracheno di Nassiriya, dove vengono curati i pazienti affetti da coronavirus, non è ancora stata... 13.07.2021, Sputnik Italia

Almeno 54 persone sono rimaste uccise in un rogo scoppiato lunedì nell'ospedale Al-Hussein nel distretto di Nassiriya, in Iraq, stando a quanto riportato dal locale dipartimento della salute.I funzionari sanitari del Governatorato di Dhi Qar hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo l'incidente.Secondo il portale in lingua araba Al Arabiya, che ha citato i primi resoconti dei media iracheni, il numero delle vittime sarebbe destinato a salire ulteriormente. I rapporti preliminari suggerirebbero che l'incendio possa essere stato causato dall'esplosione di una bombola di ossigeno, sebbene la causa ufficiale sia ancora da determinare. Nel frattempo sui social network sono già emersi diversi video che mostrano l'ospedale avvolto dalle fiamme.Non è la prima volta che si verifica un incendio in un ospedale COVID in Iraq: all'inizio di aprile, un incendio in un ospedale COVID-19 di Baghdad aveva mietuto 82 vittime ferendone 110.La causa della tragedia, in quel caso fu l'esplosione di alcune bombole d'ossigeno.

